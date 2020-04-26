فن ومشاهير

نجوم الإذاعة المصرية في رمضان زمان سيد الملاح والسمسمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإذاعة المصرية في رمضان زمان سيد الملاح والسمسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط الجمهور بالإذاعة المصرية علي مائدة إفطار رمضان فكانت فرصة لظهور عديد من المواهب وساحة لمباريات فنية لنجوم الزمن الجميل وكان سيد الملاح ابن بور سعيد علي موعد مع النجومية في ستينيات القرن الماضي حيث، عمل موظّفًا، وترقّى في وظيفته، فكان مديراً عاماً للأنشطة المدرسية، إلى أن أصبح وكيلاً لوزارة التّربية والتّعليم.

 

ويعد سيد الملاح من أفضل فناني المونولوج الذين ظهروا في مصر وكان قد حقق شهرته من خلاله المونولوجات والاسكتشات، وأشهرها حلقات «السمسمية» والبرنامج الإذاعي الشهير «سيد وحرمه في رمضان» مع الفنانة سناء جميل ثم الفنانه سهير البابلي وغيرهم من الفنانات التي قامت بدور الزوجة واستمر هذا البرنامج فيما يقارب ٣٠ عام يطل علينا كل رمضان وقام بتلحين العديد من الأعمال الغنائية و منها الأدعية الدينية في رمضان ومعظم الحلقات الإذاعية التي شارك فيها. كما شارك في العديد من حفلات «أضواء المدينة» و«ليالي التلفزيون».

Advertisements

 

وبرنامج السمسمية حقق نجاحا كبيرا بعدما تخصص في معالجة كثير من العادات الاجتماعية السيئة بخفة دم سيد الملاح وجعله  من الكوميديا سلاحا يحارب كل العادات الهدامة في المجتمع .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الإذاعة المصرية في رمضان زمان سيد الملاح والسمسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا