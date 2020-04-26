نجوم الإذاعة المصرية في رمضان زمان سيد الملاح والسمسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط الجمهور بالإذاعة المصرية علي مائدة إفطار رمضان فكانت فرصة لظهور عديد من المواهب وساحة لمباريات فنية لنجوم الزمن الجميل وكان سيد الملاح ابن بور سعيد علي موعد مع النجومية في ستينيات القرن الماضي حيث، عمل موظّفًا، وترقّى في وظيفته، فكان مديراً عاماً للأنشطة المدرسية، إلى أن أصبح وكيلاً لوزارة التّربية والتّعليم.
ويعد سيد الملاح من أفضل فناني المونولوج الذين ظهروا في مصر وكان قد حقق شهرته من خلاله المونولوجات والاسكتشات، وأشهرها حلقات «السمسمية» والبرنامج الإذاعي الشهير «سيد وحرمه في رمضان» مع الفنانة سناء جميل ثم الفنانه سهير البابلي وغيرهم من الفنانات التي قامت بدور الزوجة واستمر هذا البرنامج فيما يقارب ٣٠ عام يطل علينا كل رمضان وقام بتلحين العديد من الأعمال الغنائية و منها الأدعية الدينية في رمضان ومعظم الحلقات الإذاعية التي شارك فيها. كما شارك في العديد من حفلات «أضواء المدينة» و«ليالي التلفزيون».
وبرنامج السمسمية حقق نجاحا كبيرا بعدما تخصص في معالجة كثير من العادات الاجتماعية السيئة بخفة دم سيد الملاح وجعله من الكوميديا سلاحا يحارب كل العادات الهدامة في المجتمع .
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