شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: أحمد بدير بصحة جيدة ويتواجد فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الأخبار التى تداولها بعض رواد السوشيال ميديا منذ قليل بشأن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، موضحا أنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة على السوشيال ميديا، والتى تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات، من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر، وإثارة القلائق. وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير أحمد بدير متواجد حاليا فى منزله ويتمتع بصحة جيدة. يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير يُعرض لها حاليا مسلسل بعنوان "يا أنا يا جدو"، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر. Advertisements

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