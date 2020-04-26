أحمد بدير يرد علي شائعة موته

قامت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بترديد شائعة وفاة النجم القدير أحمد بدير، وهو الأمر الذب تسبب في قلق محبيه وجمهوره.
واستقبل بدير العديد من المكالمات، التي تطمئن عليه،
يذكر أن مسلسل يا أنا يا جدو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادلالأعصر، وبطولة كل من أحمد بدير، سامر المنياوي، سمير حكيم، محمود الشوربجي، سمر علي، عبير الضمراني، محمد عظيمه، ممدوح سالم، شيماء حمدي، سماح توبة، شهد المصري، سميرة صدقي، روتانا، محمد نجاتي، علاء زينهم، سارة سلامة، رنا سماحة، ليلى حسين، حسن عبدالفتاح، عبدالله مشرف، طارق صبري، زكي لوجو، أحمد سلامة، مدحت تيخا.
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