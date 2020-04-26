فيديو .. عبدالباسط حمودة ينفعل بسبب هذا السؤال في شيخ الحارة والجريئة

طرحت قناة القاهرة والناس جزء من برنامج شيخ الحارة والجريئة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر من خلاله الفنان عبد الباسط حمودة منفعلًا بسبب هذا السؤال. Advertisements يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان. على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.

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