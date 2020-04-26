تراند اليوم : بسبب إيناس الدغيدي.. عبد الباسط حمودة يبكي على الهواء

توك شو

قال عبد الباسط حمودة، كنت أتمني أن أغني “راحو الحبايب” بدلاً من أحمد عدوية، وطلبت منه الدغيدي، أن يغني مقطع من الأغنية.

وإنهار عبد الباسط حمودة، من البكاء بعد غناءه لراحوا الحبايب”، وتحدث عن والدته الراحلة، وقال هي الأحباب اللي راحوا.

ودخل حمودة، في فقرة “تنقذ مين” حسن شاكوش أم حمو بيكا أم أوكا وأورتيجا”، وقال أنقذ أوكا وأورتيجا لأنهم يغنون أغاني كويسة.

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وأكد عبد الباسط، على أن حسن شاكوش صوت جيد، وأبتعد عن الحديث عن حمو بيكا.

أكد حمودة، على إنه هزأ الفنان محمد حماقي، بإحدى الفنادق الكبري، بسبب أنه أطال في غنائه وتأخرت عن حفلتي بسببه، وقلت له يابني أنت مغنتش بقالك سنة ولااية ؟ “

برنامج «شيخ الحارة»، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.