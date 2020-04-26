تراند اليوم : ثالث حلقات الفتوة – نجل الخولي ينتقم من ياسر جلال.. وهروب مي عمر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال تصاعدا في الأحداث حيث حكم المعلم صابر فتوة الجمالية الفنان “أحمد خليل “على حسن الجبالي “ياسر جلال”ان يبوس على راس المعلم سيد اللبان ” رياض الخولى “ويراضيه بعدما قام الجبالى بضرب نجل اللبان بسبب تعرضه لابنته.

من ناحية اخرى كشف الفتوة الملثم “ياسر جلال” ان المعلم سيد اللبان هو الذى قام بخطف ليل “الفنانة مى عمر” بنت المعلم صابر.

وبدأت الحلقة بطريقة تشويقية للجمهور، حيث كان الزفاف الذي يستعد الجميع له منذ بداية المسلسل، وحضره عدد كبير من فتوات الجمالية، وكان جميعهم يحي العريس نجل الحي الذي فرح الجميع له.

مي عمر “ليل” بعد خطفها تحاول أن تهرب وتساوم إحدي الفتيات لتساعدها علي الهرب من مكان خطفها مقابل أن تمنحها “غوايش دهب” من التي ترتديها وبالفعل تحاول تهريبها ولكن يكشفها مجدي فكري ويذهب لرياض الخولي ليأخذ منه أجره عن خطفها ويسلمها له ولكن ياسر جلال “حسن الجبالي ” يراقب مجدي فكري وعادل الفار ويتعقبهما ليصل إلى مكان “ليل” .

رياض الخولي “المعلم سيد” يشتكي لكبير الفتوات أحمد خليل من ضربه لابنه بعد معاكسته لها ويطلب منه رد اعتباره فيرسل كبير الفتوات الريس صابر أبوشديد ويستدعي حسن الجبالي وفي نفس الوقت يطلب المعلم سيد من أحمد خليل عودة “ليل” مي عمر له بعد طلاقها.

ولكن الريس صابر كبير الفتوات يؤكد له أنها ترفض فيحاول معه المعلم سيد ويعتذر له فيعده بمحاولة ردها له وبعد أن يرقص ياسر جلال بالنبوت في فرح حنوقه مع أحمد صلاح حسني يتجه للريس صابر أبو شديد الذي يخبره بمظلمة المعلم سيد ويصلح بينهما ولكن في نفس الوقت يتوجه مجموعة من الفتوات ويقتحمون دكان حسن الجبالي ويكسرونه في غيابه ويعتدون علي “عم مسعد” الذي يعمل معه في الدكان.

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رياض الخولي يبحث في منزل بشر” عن كنز وعندما يواجه بشر المعلم سيد يقتله ويهرب وفي نفس الوقت يكتشف الريس صابر أبو شديد عدم وجود ابنته “ليل” في المنزل وتكتشف “جميلة” مقتل بشر حينما تذهب لمنزله وأثناء خروجها ينادي عليها “عزمي” وتنتهي الحلقة بمعرفة ياسر جلال “حسن الجبالي” مكان “ليل” ويذهب بحصانه ملثما محولاً إنقاذها .

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميًا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .