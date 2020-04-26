- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 05:11 صباحاً - أخلت النيابة المصرية ، مساء امس السبت، سبيل سامية أحمد عطية حداقة، وشهرتها سما المصري ، في قضية الاتهامات المنسوبة إليها ب التحريض على الفسق والفجور .
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض على سما المصري صباح الجمعة تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.
تقدم عدد من المحامين المصريين، بينهم محامي الاعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنيابة ضد الفنانة سما المصري ، يطالب فيه بفتح تحقيق معها بنشر الفجور والتحريض على الفسق.
واتهمت البلاغات سما المصري بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.
مواضيع قد تهمك
شاهد.. مرتضى منصور عن سما المصري بعد القبض عليها: “كانت بتشتغل خدامة”
علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قضية الفنانة سما المصري التي ألقي القبض عليها مؤخرا. وقال مرتضى منصور في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن سامية احمد حداقة المعروفة باسم سما المصري كانت “هربانة من الشرقية وكانت شغالة خدامة عند بدر الطهطاوي وما ادراك ما هو بدر الطهطاوي ومش عايزين […]
كانت هذه تفاصيل خبر أخلاء سبيل سما المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.