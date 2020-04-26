كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 05:11 صباحاً - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قضية الفنانة سما المصري التي ألقي القبض عليها مؤخرا.
وقال مرتضى منصور في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن سامية احمد حداقة المعروفة باسم سما المصري كانت “هربانة من الشرقية وكانت شغالة خدامة عند بدر الطهطاوي وما ادراك ما هو بدر الطهطاوي ومش عايزين نتكلم عنه عشان هو مات بس كل المحامين عارفين هو ايه”.
وتابع “فجأة بالوقت عندها فيلا وحمام سباحة وشقة في اسبانيا وما شاء الله عربيات”.
يذكر ان مرتضى منصور طرح نفس الموضوع منذ سنوات قائلا حينها ان “ام احمد ضربتها بالشبشب وجات تستكيلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مرتضى منصور عن سما المصري بعد القبض عليها: “كانت بتشتغل خدامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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