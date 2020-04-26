سونام كابور تشعل السوشيال ميديا بعد مشاركة صورة من فيلم قديم.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نظرًا لأن بلد مثل الهند بأكمله تحت الحجر الصحي وسط جائحة الفيروسات التاجية ، ظل نجوم بوليوود على اتصال مع معجبيهم عبر الصور ومقاطع الفيديو وحتى عن طريق التقاط بعض أجزاء من حياتهم مع مقتطفات من الأنشطة المنزلية .

مؤخراً أبدى متابعو ممثلة بوليوود سونام كابور، اعجابهم الشديد بصورة قديمة من فيلم موغال عزام كانت قد شاركتها، وبدت فيها مبهرة وجذابة، كأنها تجسد شخصية احدى الشخصيات النسائي المحببة إلى الجمهور وهي شخصية Anarkali.

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حولت سونام نفسها إلى شخصية في الفيلم ، حيث أصبحت قصة حب سالم وأناركالي استعارة لعشاق لعقود في الهند. شوهدت سونام وكأنها بشخصية Anarkali ، التي لعبته في الأصل أيقونة الشاشة مادهوبالا Madhubala ، في ثوب أصفر دانتيل ولجين أحمر ء مخملي (تنورة).

فيلم موغال عزام كان قد عرض عام 1960 وأخرجه المخرج الشهير K. Asif ، على أساس مسرحية تسمى Anarkali ، كتبها امتياز علي تاج في عام 1922.

تروي الدراما التاريخية الملحمية قصة حب الأمير سالم (يلعبها ديليب كومار) مع المحظية أناركالي (التي لعبتها مادوبالا على الشاشة). ومع ذلك ، لم يجد حبهم اعتراف أكبر - الإمبراطور المغولي ووالد الأمير سالم، والمعروف لاحقًا بالملك جيهانغير.