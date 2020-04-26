النجمة الهندية شريا ساران تكشف مأساة زوجها مع أعراض فيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقول ممثلة بوليوود شريا ساران، التي احتفلت مؤخرًا بذكرى زواجها الثانية في 13 مارس ، إنها ربما كانت أسوأ لحظة في حياتها عندما عانى زوجها أندريه كوشيف من أعراض “كورونا” COVID-19 مثل السعال الجاف والحمى.

على الرغم من وجود هذه الأعراض، فقد طُلب منه مغادرة المستشفى الإسباني عندما ذهبا للفحص، واقترحا عليهما العيش في الحجر الصحي بدلاً من ذلك، على حد زعمها.

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تقول ساران “بدأ أندريه في تطوير سعال جاف وحمى، هرعنا إلى المستشفى لكن الأطباء رفضوا وحثونا على المغادرة. قال الأطباء: “من المحتمل أنه حتى لو لم يكن لديه COVID-19 ، فسوف يُصاب به إذا بقي هنا”.

وقالت في مقابلة مع صحيفة التايمز اوف انديا الهندية “لذلك قررنا العودة إلى المنزل وعزل أنفسنا والحصول على العلاج في المنزل”، “لقد نمنا في غرف مختلفة وحافظنا على مسافة آمنة من بعضنا البعض، وأضافت شريا “لحسن الحظ ، إنه يشعر بتحسن الآن، لذلك آمل أن يكون الأسوأ وراءنا”.

ممثلة بوليوود شريا ساران ، التي عملت في أفلام مثل “دريشيام” و “سيفاجي” ، تزوجت من صديقها الروسي أندريه كوسيف في مقر إقامتها في مومباي عام 2018. يعيش الزوجان حاليًا في إسبانيا التي تعد من بين الدول الأكثر تضرراً بسبب جائحة COVID-19.