أريانا جراندي تنضم لمبادرة «All In Challenge»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم الإعلان، مؤخرا، عن مبادرة All In Challenge لجمع التبرعات ودعم متضرري تفشي فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، وقد أنضم لهذه المبادرة عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود.

وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن المغنية الشابة أريانا جراندي أعلنت عن نفسها كأحدث نجمة تنضم لهذه المبادرة، التي تقتضي أن يجمع كل مشارك بها 5 من أصدقاءه للتبرع، ومن ثم يجمع الـ 5 المختارين 5 آخرين.

وأعلنت أريانا جراندي عن انضمامها للمبادرة عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بعد أن اختارها أحد اصدقائها المرقبين للمشاركة بالمبادرة.

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وكان من رشح أريانا جراندي للانضمام للمبادرة، النجمة الكبيرة ماريه كيري، كونها واحدة من أصدقاء أريانا المقربين من نجوم هوليوود.

وعلى جانب أخر، تعيش النجمة والمطربة الأمريكية إريانا جراندي، مؤخرا، قصة حب جديدة، وبالتأكيد أنه وقت غير مناسب للثنائي هذه الأيام، حيث يضطر صديق أريانا البالغة من العمر 26 عاما، أن يقضي معها الحجر المنزلي الذاتي المقام بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب موقع ” TMZ.

و كشف الموقع أن صديق أريانا جراندي الجديد هو دالتون جوميز وهو واحد من أهم و أشهر وكلاء العقارات، وكان الثنائي يلتقيا سويا منذ عدة أشهر والتقطت عدسات البابارتزي إحدي الصور لهما لكن لم يظهر وجهه، وزعمت إحدى المصادر أن الرجل في مقطع الفيديو الخاص بتقبيل أريانا كان في الحقيقة هو دالتون .

وبحسب موقع ديلي ميل، فإن مجموعة من حسابات المعجبين أشاروا إلى أنه عندما وضعت نجمة البوب صورة لكلبها الأليف علي الـSTORY الخاص بصفحتها علي انستجرام ظهر ذراع في الصورة يحمل نفس الوشم الذي رسمه دالتون على معصمه.