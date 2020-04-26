شيريهان: عادل إمام متشاور عليه من رب العباد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية شيريهان، على التعليق على دور الفنان المصري عادل إمام، في مسلسل “فلانتينو”، بعد عرض الحلقة الأولى منه.

شيريهان، قالت في تغريدة لها: “بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك، أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك.. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم.. ڤالنتينو 2020.. باختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس مصر لا والله للعالم أجمع”.

وأضافت في أخرى: “حاولت أنتظر ما قدرتش!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد.. 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن.. كبير يا أيمن.. كبير قوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل فالنتينو”.

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ورد عليها السيناريست أيمن بهجت قمر، قائلًا: “يا حبيبتي كل سنه وأنتي طيبه وبخير ويا رب نشوفك بقى في رمضان 2021”.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “فلانتينو”، للنجم المصري الكبير عادل إمام ببداية ساحنة، حيث شهدت الأحداث إلقاء الملوتوف الحارق على مدرسة “فلانتينو”، بالدرب الأحمر، وذلك قبل افتتاحها بأيام قليلة، وذلك على خلفية خناقة حدثت أمام أبواب المدرسة وانتقلت إلى داخل المدرسة.

وشهدت الأحداث أيضا علاقة حب من طرف واحد بين أرشميدس ابن فلانتينو ويجسده “محمد كيلانى”، ووفاء صادق زميلته المدرسة إلا أنها لا تبادله نفس الشعور، كما شهدت الحلقة علقة ساخنة من الزعيم عادل إمام “فلانتينو” لابن شقيقته حمدي الميرغني بالخرزانة، وذلك بسبب تأخره على العمل فى مدرسة الزعيم إضافة لشكوى من مسئولة الـ hr والتي قالت للزعيم أن الميرغنى يتحرش بها.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎