الظهور الأول لقائد قوات الصاعقة ماجد المصرى في مسلسل «الأختيار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار”، بطولة النجم أمير كرارة، الظهور الأول للنجم ماجد المصرى الذى يشارك كضيف شرف فى ‏المسلسل، ويجسد دور قائد قوات الصاعقة ضمن الأحداث.‏

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار”، الذى يعرض على شاشة قناة ‎ ON، أحداث متسارعة، حيث ينتظر ‏المنسى - أمير كرارة - مولودته الثانية التى قرر أن يسميها “عليا”، كما ظهر المحامى الصديق المقرب للمنسى فى الحقيقة، الذى يقدم ‏دوره الفنان حازم سمير، وهو الشخص الأقرب لمنسى، وكانا يدرسان تاريخ مصر سوياً ويقرآن الكتب وخلافه، كما شهدت الحلقة ‏المظاهرات الاحتجاجية لقرارات محمد مرسى.‎

ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار”، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام ‏آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق، ومحمد عز ومها ‏نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا ‏العام‎.‎

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة ‏رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى ‏حياة البطل الراحل‎.