محمد منير: أنا مريض بحب الوطن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد منير، عن حبه للتمثيل والأعمال التي شارك فيها وكذلك رأيه حول الأغاني التي يراها غير مناسبة والمنتشرة خلال هذه الأيام.

محمد منير، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، إنه يحب التمثيل وخرج منه برصيد فني كبير، ولكنه يحب الغناء أكثر، وقد تكون الأفلام التي شارك بها انتهت لكن الأغنية مازالت قائمة إلى الآن.

كما تحدث عن المسرح مؤكدًا أن له متعة خاصة وله إيقاع خاص، والسينما لها إيقاع ولكن الأجمل عنده هو الأغنية.

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ورداً على سؤل الإبراشي حول الأغاني التي يراها غير مناسبة والمنتشرة خلال الوقت الحالي، قال، إنه لا يوجد فن سيئ ولكن هناك أغنية قوية وأخرى لا، مؤكدًا أن بداية أي قرن ونهايته تحدث أزمة في الفن وتكون دائماً في مصلحته.

وأضاف: “الجيل الجديد له مضامينه التي نحبها في بعض الأحيان ونرفضها في أحيان أخرى.. و كل جيل يحمل ملامح نفسه”.

كما أعرب عن سعادته تجاه قرارات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه قضايا العالقين والتعاطف معهم، لأن عددهم كثير و جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة.

واستطرد: ” الغريب مرتبط دائماً بوطنه.. رحلة حياتي كلها للوطن .. وأنا بدأت مشواري بأغنية قول للغريب بيتك هنا.. وأنا مريض بحب الوطن حتى لو عشت برا مصر شهر أو شهرين الحنين للوطن لا ينقطع، فالشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يختلف عليه أحد هو الوطن، فهو كلمة لا تقاس بأي مقاييس لأنه الأهل والعشرة والأصدقاء وتاريخ الشخص.. ما أجمل العودة للوطن وإن شاء الله يعود كافة العالقين إلى حضن الوطن”.