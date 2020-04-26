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شكرا لقرائتكم خبر عن سعره 36.5 مليون دولار..شاهد الصور الأولى لكيلي جينر من داخل منزلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر قررت أن تستعرض علي طريقتها الخاصة منزلها الجديد الي اشترته مؤخرا في واحدة من أفضل المناطق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .
نشرت كيلي جينر البالغة من العمر ( 22 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " التي تضم الملايين من محبيها و عشاقها صور جديدة التقطتها من داخل منزلها الجديد ، و ظهرت جينر و هي تستعرض جمال جسدها بارتدائها فستان ضيق باللون الأبيض ، فحصدت احدي صور جينر 6.2 مليون LIKES خلال 10 ساعات ، و الصورة الثانية التي اشارت جينر انها من داخل الحجر المنزلي حصدت اكثر من 4.8 مليون LIKES خلال 8 ساعات .
كيلي جينر
يذكر أن كيلي جينر تسعي دائما لتوسيع إمبراطورتيها " بطرق عديدة ، و كانت آخر هذه الطرق التي كشف عنها موقع " TMZ " هي شراء جينر البالغة من العمر ( 22 عاما ) منزل ضخم جديد في واحدة من أفضل المناطق في لوس أنجلوس ، و الذي وصل سعره الي 36.5 مليون دولار ، ويطلق عليه مجمع المنتجعات ، و هو مصمم علي طراز حديث ، و به طاقم حراس مخصص ، و يحتوي المنزل على 7غرف نوم و 14 حمام ، اضافة مطبخ احترافي وشاشة عرض خارجية ضخمة ومسرح منزلي و عدد من البارات وغرف ألعاب وصالة للتدريبات الرياضية وملعب رياضي للبيسبول و كرة سلة.
كيلي جينر
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