شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل رجالة البيت الحلقة 2.. تيمون وبومبا يكونان فرقة مزاج التلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "رجالة البيت" محاولات متعددة من بومبا – أكرم حسنى – للحصول على أموال من زوجته تونا – ويزو- ولكن باءت كل المحاولات بالفشل حيث اختلق فى البداية قصة بتعرض صديقه لحادث فى المستشفى ولكنها تكتشف الأمر وترفض إعطاءه أى أموال وتخبره أن الأموال التى معها خاصة بأطفالها وفواتير الكهرباء والمياه.

ويحاول بومبا مرة ثانية عن طريق ابنه الذى يسلطه لطلب أموال من والدته للدروس ويفشل أيضًا، ولكنه ينجح فى إقناعها بفتح سنتر دروس خصوصية خاصة أنها مدرسة لغة عربية ويطلب منها 2000 جنيه لعمل دعاية لهذا السنتر، إلا أنه بعد فتحه لم تجد إقبالاً كبيرًا من الأطفال وتشتكى من عدم وجود أموال وتطلب منه العمل لمساعدتها فى المصروفات.

بمجرد طلب تونا من بومبا العمل ينفعل شقيقها تيمون – أحمد فهمى ويضربها، ولكنها تغضب عليهما وتعطيهما "علقة"، وبعد ذلك يقرر تيمون وبومبا مساعدة تونا فى سنتر الدروس الخصوصية واعطاء درس اللغة العربية للأطفال بالأغانى، وغنى الثلاثى أغنية بعنوان "كان بتقول لأصبح ايه" وتأتى بنتيجة كبيرة وإقبال كبير من الأطفال ويحصدون أموالاً كثيرة.

يقرر تيمون وبومبا إعطاء دروس فى باقى المواد من خلال الأغانى أيضًا مثل الكيماء والانجليزى، إلا أن تونا تعترض على ذلك، لأنها مدرسة لغة عربية فقط وهى التى فتحت هذا السنتر، إلا أن بومبا أخبرها بأنه تم تكوين فرقة تدعى مزاج التلميذ لتعليم الأطفال بالأغانى.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى

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رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



مسلسل رجالة البيت الحلقة 2



امسلسل رجالة البيت الحلقة 2