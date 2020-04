شكرا لقرائتكم خبر عن عرض باقى حلقات الموسم الثانى من Black Monday فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة شوتايم عن موعد طرح باقى حلقات الموسم الثانى من مسلسل الكوميديا، Black Monday، على أن تصل فى 28 يونيو المقبل، كان قد بدء عرض الموسم الثانى من العمل فى 15 مارس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وتدور سلسلة الكوميديا في عام 1987 حول كيفية استيلاء مجموعة من الغرباء على نادي وول ستريت ذي الأعمار الزرقاء، والذين انتهوا من انهيار النظام المالي الأكبر في العالم، ليموزين لامبورجيني والسقف الزجاجي.

على أن يتكون الموسم الثانى من Black Monday ، على 10 حلقات، طرحت منهم خمس حلقات، وينتظر متابعى العمل عرض أخر خمس حلقات، المسلسل من بطولة دون تشيدل، أندرو رانيلز، ريجينا هول، بول شير، ويوجين كورديرو، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

كما أعلنت شبكة شوتايم ، عن عملها على مسلسل جديد، سيطرح تحت اسم " First Ladies"، وستلعب دور "ميشيل أوباما"، في العمل الجديد الممثلة فيولا ديفيس كسيدة أولى، وستشارك ديفيس أيضا في إنتاج السلسلة الجديد، التي وضغت في خطة مسلسلات شوتايم لـ عام 2020، في أغسطس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وسيقوم اقتباس السيناريو من مجموعة كتب وهى Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood، لـ الكاتب آرون كولي، الذى سيقوم أيضا بـ كتابة سيناريو المسلسل الجديد، وستقوم كل من شوتايم و Lionsgate TV، بـ إنتاج العمل.

تدور سلسلة First Ladies في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا في العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".