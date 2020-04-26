شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 2.. ملك تفقد الذاكرة وزياد يطلق ريهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فرصة تانية" أحداثا مثيرة بعد تعرض ملك -ياسمين صبرى- لحادث انقلاب سيارتها على الطريق فى وقت زواج خطيبها السابق زياد – أحمد مجدى - من ريهام – أيتن عامر، حيث فاقت ملك من الحادث دون تذكر أى شىء حيث لم تتعرف على عائلتها وسط دهشة من جانبهم ليخبرهم الطبيب بأنها فقدت الذاكرة.



ياسمين صبرى فى فرصة تانية

زياد يترك حفل زفافه من ريهام ويذهب للاطمئنان على ملك ولكن والدها عبد الرحمن – محمد أبو داود يطرده من المستشفى ويطلب من الضابط عمل محضر عدم تعرض، وتوضح الطبيبة لأسرة ملك ابنتهم تعانى من مشكلة نفسية وأنها فقدت الذاكرة وأن الموضوع من الممكن أن يطول وتعكيهم نصائح بطريقة التعامل معها فى هذه الفترة.



ياسمين صبرى فى فرصة تانية

ريهام فى موقف محرج بعد ترك زياد لها فى حفل زفافها ويعلن والدها أشرف زكى للحضور ان زياد اضطر لمغادرة الحفل لوفاة أحد أفراد عائلته ويتم تأجيل كل شىء، وتذهب ريهام ووالدها إلى منزل زياد لمعرفة ماذا حدث إلا أن زياد يطلقها بعد محاولتها التعدى عليه بسلاح أبيض، وتنهار بسبب الطلاق خاصة أنها تحبه وفعلت كل شىء من أجله.

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ياسمين صبرى تفقد الذاكرة



ياسمين صبرى فى المستشفى بعد تعرضها لحادث

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.