شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين".. الأكثر تداولا على تويتر بعد عرض الحلقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل مسلسل "لما كنا صغيرين" المرتبة الأولى فى مؤشرات البحث على "تويتر" بعد عرض الحلقة الثانية، وهو العمل الذى تقوم ببطولته ريهام حجاج بجانب النجمين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوى.

ظهر النجم خالد النبوى فى بداية الحلقة الثانية من ‏مسلسل "لما كنا صغيرين" بعد غيابه عن أولى حلقات ‏العمل، وكعادته كانت طلته قوية، إذ حاول النبوى (ياسين) ‏إقناع أخيه نبيل عيسى بالزواج من "نهى" نسرين أمين، بعد ‏أن حملت منه من غير زواج فى الحلقة الأولى، حتى وإن ‏وصل الأمر إلى إرغامه على الزواج منها.‏

تغضب نسرين أمين من إخبار ريهام حجاج لخالد النبوى بأزمتها ‏مع نبيل عيسى، ليذهب الأخير إليها ويعتدى عليها للمرة الثانية ‏ظنا منه أنها من أخبرت أخيه، وتذهب نسرين أمين برفقة ريهام ‏حجاج وكريم قاسم للاطمئنان على الجنين وعمل سونار بعد ‏اعتدائه عليها.‏

يأمر خالد النبوى سكرتيرته بجمع معلومات عن نسرين أمين ليتأكد من ‏كلام أخيه الذى يحاول أن يشوه صورتها أمامه للتهرب من الزواج منها. ‏

وفى خط درامى جديد تكشف عنه الأحداث، يذهب نبيل عيسى ‏إلى ريهام حجاج، ويخبرها أنه كان يتوقع انفصالها عن "يحيى" ‏محمود حجازى، ويذكرها بعلاقة حبهما قبل دخول يحيى فى ‏حياتها.‏

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ويطلب "يحيى" محمود حجازى من محمود حميدة (سليم) ‏أن يصلح بيه وبين لريهام حجاج، ليجد الأخير حيلة ‏للصلح بينهما، فى الوقت الذى تقرر فيه ريهام حجاج ‏مغادرة العمل فى الشركة التى يديرها "سليم" ، وتفتتح عملا ‏خاصا بها. ‏

وتختتم أحداث الحلقة بذهاب ريهام حجاج وكريم قاسم إلى "نهى" ‏نسرين أمين، فى الشقة التى تسكن بها، ليجدان (نهى) ملقاة على ‏الأرض والسكين فى رقبتها، فهل تموت "نهى" أم تكتب لها ‏الأحداث عمرا جديدا؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبل.‏

يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء‎ .‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن ‏سلامة وإخراج محمد على‎.‎