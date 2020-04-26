شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ليالينا80" الحلقة الثانية.. ابنة إياد نصار تفقد بصرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ليالينا ٨٠" معاودة المرض لخالد الصاوي، كما تتعرض ابنة إياد نصار وغادة عادل لحادث تفقد على أثره بصرها وتقرر غادة عادل عدم الاستسلام وتطلب من إياد نصار أن يحاول البحث عن طبيب بالخارج لإنقاذ ابنتها.
ويزداد المرض علي خالد الصاوي ويدخل حجرة إياد نصار فيجده يكلم زوجته التي توفيت منذ خمس سنوات فيعاتبه علي ذلك فينهار خالد الصاوي ويبكي حزنًا علي زوجته.
غادة عادل تصمم في محضر الشرطة علي عدم التنازل وتطالب بحبس ميدو عادل فترد عليها صابرين والدة ميدو عادل بأنها هي التي ترغب في التنازل وتطالب أيضًا بحبس ابنة غادة عادل.
ومسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.
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