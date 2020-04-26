شاكيرا تحصل على شهادة جامعية خلال الحجر المنزلي وتثير جدلاً بين معجبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 03:56 صباحاً - استغلت المطربة الكولومبية، شاكيرا، فترة الحجر المنزلي ، المفروض من الحكومات لاحتواء فيروس "كورونا"وحصلت على شهادةٍ جامعيةٍ ، لكن حصولها على هذه الشهادة أثار جدلاً كبيراً بين معجبيها .
وأعلنت شاكيرا لجمهورها عن استكمالها دورة في الفلسفة القديمة من جامعة بنسلفانيا، بعد دراسةٍ استمرت 4 أسابيع.
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وأشارت إلى أنها تمكنت من الحصول على الشهادة بعد جلوسها ساعاتٍ من الدراسة، وذلك عقب خلود أطفالها للنوم.
وقد أثار إعلان شاكيرا بشأن شهادتها الجامعية جدلاً بين معجبيها، ففي الوقت الذي أشاد البعض بعزيمتها على إصرارها على التعلم وقضاء وقت مفيد خلال الحجر المنزلي، رأى آخرون أن هذا مضيعة للوقت، خاصة إذا كان في المنزل أولاد.
يشار الى أن المطربة شاكيرا مرتبطة بنجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه.
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