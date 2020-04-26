رسمياً كانيي ويست ينضم إلى نادي أثرياء العالم بحسب فوربس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 03:56 صباحاً - أعلنت مجلة فوربس المتخصصة في حساب ثروات المشاهير حول العالم أن نجم الراب كانيي ويست Kanye West زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان Kim Kardashian قد دخل قائمة الميارديرات حول العالم بشكل رسمي، لكنّ مغني الراب يدعي أن المجلة قللت من صافي ثروته الفعلية.



وقدرت مجلة فوربس ثروة المغني الفائز بجائزة غرامي ، والبالغ من العمر 42 عامًا ، بمبلغ 1.3 مليار دولار ، مما جعله ثاني ملياردير في صناعة الهيب هوب بعد جاي زي.

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ومع ذلك ، أصر ويست على أن صافي ثروته في الواقع أعلى بكثير. وأفادت مجلة فوربس أن مغني الراب قام بتصحيح المنشور ، وكتبه في نص ، "إنه 3.3 مليار دولار ، لا أحد في Forbes يعرف كيف يقوم بالحسابات".



وتأتي غالبية ثروة ويست من منتجات ماركته الرياضية Yeezy ، الذي تقدر مجلة فوربس بقيمتها 1.26 مليار دولار. وبلغ مردود أغنية "I Love It" GOOD Music لمغني الراب والحقوق في ألبوماته 90 مليون دولار. وتشمل الأصول المالية الغربية الأخرى 81 مليون دولار الممتلكات و 21 مليون دولار مقتنيات. بشكل عام ،فإن قيمة ما يملكه 17 مليون دولار نقدًا و 35 مليون دولار في الأسهم.





ويعتبر كانيي ويست من المتباهين بثروته حيث أهدى زوجته كيم كارداشيان ، الكثير من الهدايا الباهظة على مر السنين - بما في ذلك قلادة ألماس لورين شوارتز بقيمة 1.4 مليون دولار بمناسبة ميلاد ابنتهم نورث.



ينضم ويست إلى لائحة أغنى أثرياء العالم إلى جانب كايلي جينر أخت زوجته غير الشقيقة ، التي أطلق عليها فوربس لقب أصغر مليارديرة عصامية للسنة الثانية على التوالي في 8 نيسان.