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بالفيديو.. أرنولد يتسبب بخسارة ليفربول للقب “البريميرليغ”

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 03:29 صباحاً - مشاركة

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أضاع الإنجليزي، فرصة تحقيق لقب بلعبة الفيديو، بعد خسارة دراماتيكية في نهائي البطولة الافتراضية للبريميرليغ، السبت.

واستطاع المدافع ترينت أليكساندر أرنولد، ممثل ليفربول في لعبة الفيديو، قيادة فريقه للمباراة النهائية، لكنه مني بخسارة دراماتيكية أمام البرتغالي ديوغو جوتا، ممثل وولفرهامبتون.

وفي وقت لاحق السبت، قلب أرنولد تأخر ليفربول أمام مانشستر سيتي وممثله رحيم ستيرلنغ بنتيجة 0-2، إلى انتصار بنتيجة 3-2، في نصف النهائي، ليصل لنهائي البطولة.

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ولكنه لم يستطع تحقيق لقب الدوري الافتراضي، بعد خسارته بالهدف الذهبي، بنتيجة 1-2 أمام جوتا وولفرهامبتون.

وبدا على أرنولد الاستياء كثيرا بعد الهزيمة، في المواجهة التي بثت على صفحة سكاي سبورتس على يوتيوب، وشاهدها أكثر من 110 ألف متفرج.

ويأمل أرنولد بتحقيق لقب الدوري على أرض الواقع، مع فريقه ليفربول، وذلك بعد تعليق منافسات الدوري بسبب تفشي جائحة .

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