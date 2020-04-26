كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو عابد يراسل فتاة أخرى دون علم زوجته في "القمر آخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الثانية بمشهد للفنان عمرو عابد يراسل الفنانة هدى الاتربي ويتصل بها ليطمئن عليها وتقول له انها ذاهبة الى العمل.

ليثور عليها لأن الوقت متأخر وهي تخرج في هذا الوقت، وتشاهده زوجته الفنانة ثراء جبيل وعند سؤالها أين كان يكذب عليها أنه كان في الحمام، ويخبرها بسفره غدا مع أخيه الأكبر الفنان مؤمن نور الذي يجسد دور أحمد.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.