كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلاق غالية من زوجها وتعرفها على صديق .. أبرز ما جاء في الحلقة الثانية من "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

بعد انتهاء الحلقة الأولي بطلاق ياسمين عبد العزيز من شريف منير إليكم أبرز ماجاء في الحلقة الثانية:

- بدأت الحلقة الثانية بمشهد انهيار "غالية" التى تلعب شخصيتها ياسمين عبد العزيز بعد قيام زوجها "عبد الله" الذي يجسد شخصيته شريف منير بإلقاء يمين الطلاق عليها، وقد بدأ عبد الله فى تبرير ذلك الفعل بأنه شخص غير مسئول، ويفكر فى قرار الطلاق منذ مرور عام على زواجهما، وأنه كثيراً ما أهملها هى وابنتها، وأنه أصبح يكره مجيئه إلى البيت.

- في نهاية المشهد تحاول ياسمين عبد العزيز أن تتماسك وتتظاهر بالقوة، وتقول له إنها ستصبح أهم وأنجح امرأة بعد خروجها من بيته.

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- بعد مرور عام من طلاقهما تبدأ غالية فى اجتياز تلك الأزمة، وذلك بخروجها مع ابنتها كثيرا، وكذلك قيامها بطلبات والدتها التى تجسدها الفنانة سوسن بدر، وجدتها التى تجسدها الفنانة ليلى عز العرب، ويوضح المشهد كذلك أنهم أصبحوا يعتمدون عليها اعتماداً كلياً.

- بينما طليق غالية، الفنان شريف منير مع مساعدته التى تجسدها الفنانة سمر مرسى، وهو يحاول أن يسألها عن أحوال ياسمين وكيف تعيش باعتبارها صديقتها، ولكن لا يجد إجابة، وتكتشف سمر مرسي أنه ما زال يخرج مع صديقاته وتحاول أن تلفت نظره لها وتعبر عن حبها له ولكن بلا جدوى، لتكتشف أنه لا يراها أنثى بل مثلها مثل صديق له.

- تقوم غالية بصدم أحد سيارات المارة أثناء حديثها فى الهاتف مع والدتها، وتكتشف أن تلك السيارة لأحد جيرانها وهى يسرا الوهدانى، والتى تجسدها الفنانة تارة عماد، ومن هنا تنشب الصداقة بينهما، وتتوط العلاقة بينهما.

- فى نهاية الحلقة تذهب غالية مع صديقتها لحضور عيد ميلاد، لتقابل هناك مراد السيوفى والذى يجسده الفنان كريم فهمى فى أول ظهور له، ويتعرفان على بعضهما البعض من خلال موقف طريف.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.