شاهد.. لجين عمران عن “رامز مجنون رسمي”: “والله عيب”

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:07 صباحاً - شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي رأيها في برنامج رامز جلال لهذا العام والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي” ويعرض على قناة mbc.

ونشرت لجين عمران مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشاهد حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” ، التي وقع ضحيتها لاعب نادي الاهلي علي معلول، مع شقيقتها اسيل عمران.

وقالت لجين عمران: “يحاولون يقنعونا ان كل هؤلاء الاشخاص يعرفونه ترى ما كل الاشخاص يعرفونه يعني هذا لاعب كرة لا هو ممثل ولاشي”.

بدورها قالت اسيل عمران: “يعني الواحد يشوف رجل يرجف بالشكل ده والله عيب يعور القلب المنظر وما في ولا شيء يضحك”.

وتابعت لجين عمران “كنت احس بالذنب اني سبيته وضربته بس لما اشوف الذي يصير بالعالم اقول يستاهل”.