شاهد.. محمد العجيمي ساخرا: “ما ادري اقلكم مبارك عليكم الشهر او هابي فالانتاين”

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:07 صباحاً - حل الفنان الكويتيي محمد العجمان ضيفا على حلقة الامس من برنامج “سراي” الذي يقدمه الاعلاميين صالح الراشد وريم النجم على شاشة قناة atv.

غير ان محمد العجيمي وفي بداية الحلقة ابدى استغرابه من ديكور البرنامج الذي طغى عليه اللون الاحمر قائلا: “بصراحة انا تفاجئت يعني ما ادري اقول مبارك عليكم الشهر او هابي فالانتاين داي”.

وقد برر صالح الراشد ديكور البرنامج بالقول: “نحن قلنا مع الاوضاع نرسم البهجة من خلال اللون الاحمر والألوان الجميلة المفعمة بالحيوية”.