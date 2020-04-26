شاهد.. الدكتورة خلود تستعرض انجازاتها: “دكتورة ومتجوزة من امين واعمال خيرية”

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:07 صباحاً - حلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ضيفة على اولى حلقات برنامج “ليالي بنفت” الذي تقدمه نور نعيم ويبث عبر اليوتيوب.

وردا على سؤال من مقدمة البرنامج عن “الانجازات التي تفتخر بها” أجابت الدكتورة خلود: “من وين أبدأ” ثم قالت “اول انجاز حقي بالنسبة لي اني انا صرت دكتورة وصار عندي الشهادة الجامعية في الطب والجراحة “.

وتابعت “ثم اني اقدرت اتزوج الذي احبه رغم الظروف والصعوبات التي مرينا بها فهذا انجاز حلو”.

واضافت خلود: “اما الانجازات الثانية فاعمال خيرية واعمال تطوعية ونا سويته بكل حب وودي كل الناس سوو كده ترى هذا شيء زين وسهل”.