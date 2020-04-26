شاهد.. خطأ فادح في اولى حلقات “ام هارون” باستبدال “ارض فلسطين” بـ “اسرائيل”

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 03:07 صباحاً - أثار المسلسل الكويتي “أم هارون”، الذي تلعب بطولته الفنانة حياة الفهد، ضجة واسعة بعد عرض اول حلقة منه وذلك بسبب الوقوع في مغالطة تاريخية وصفها الكثيرون بالفادحة.

ففي فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، للقطة من اولى حلقات المسلسل، تظهر فيها ام هارون مع عدد من الممثلين وهم يستمعون الى الراديو للحطة اعلان قيام دولة اسرائيل عام 1948 ولكن جرى استبدال كلمة فلسطين باسرائيل حيث قال المذيع: “قد تم الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل في مدينة تل ابيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على ارض اسرائيل”.

وصحح النشطاء لمعدي المسلسل معلوماتهم حيث علق الكثيرين أن الإنتداب البريطاني كان على أرض فلسطين، ولم يكن شيء إسمه دولة إسرائيل من قبل الإنتداب بالأساس.