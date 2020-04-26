شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: مسلسل الاختيار خارج المنافسة والمقارنات تكون بين الأعمال الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أنه من خلال خبرته بردود الأفعال للأعمال الوطنية التي تتناول بطولات حقيقية، يرى أن مسلسل الاختيار خارج المنافسة، حيث تكون المقارنات بين الأعمال الأخرى.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى: "من خبرتي بردود الفعل للأعمال الوطنية المتناولة لبطولات حقيقية (بشرط توفر حد أدنى من الجودة فنيًا) أرى أن الاختيار خارج المنافسة الأحكام والمقارنات تكون بين الأعمال الأخرى".

نبيل الحلفاوى

وأضاف: "كرارة يزداد نضجًا فنيًا.. العوضي اختيار عبقري، تهنئة خاصة له وللسيناريست والمخرج على لقطة خلع الزي العسكري".

Advertisements

يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة - ماجد المصرى - أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.

على جانب آخر، وحيث يستعد منسى للرد على الإرهابيين فى عملية القبض على الإرهابيين، يظهر المخرج بيتر ميمى استعدادات الإرهابى "عشماوى" - أحمد العوضى وهو يبدأ أولى خطواته فى السفر إلى تركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.

واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "منسى"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.