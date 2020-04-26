شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى يزلزل عرش الإخوان حيا وميتا.. قنوات الجماعة "تولول" بعد ‏عرض "الاختيار"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل من إعلاميي الإخوان على عرض مسلسل ‏‏"الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى يحكى بطولات الشهيد أحمد ‏المنسى ضد الجماعات المسلحة التى تدين بالولاء للجماعة ‏الإرهابية، ربط الإعلامى الإخوانى محمد ناصر الهارب فى تركيا، ‏بين تقوية جهاز المناعة للمصريين لمقاومة فيروس كورونا، وتجنب ‏مشاهدة المسلسلات خاصة مسلسل "الاختيار"، مدعيًا أن تجاهل ‏مشاهدة تلك الأعمال الدرامية يقوى جهاز المناعة، فى نظرية هى ‏الأولى من نوعها تكشف عن جهل أهل الجماعة وأتباعهم.‏

وحاول ناصر إفساد تلك النشوة التى يعيشها المشاهد المصرى، بمتابعة حلقات مسلسل "الاختيار" حلقة بحلقة لتصبح حديث الشارع ‏والسوشيال ميديا، عن طريق التشكيك فى موافقة أهل الشهيد ‏المنسى على إنتاج عمل يتناول سيرته وبطولاته، بعد أن وجد ‏‏"ناصر" نفسه وأتباعه فى مأزق، فهو يعلم حق العلم ماذا يمكن أن ‏تحدثه القوى الناعمة فى نفوس متلقيها، فعمل درامى مكوّن من ‏‏30 حلقة يعرض خلال شهر واحد يمكن أن تهدم أفكار سامة ‏حاول دسها للبسطاء خلال سنوات عمله الطويلة فى المنابر ‏الإخوانية.‏

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يبدو أن ناصر لم يشاهد أو تجاهل مشاهدة تصريحات زوجة ‏الشهيد أحمد المنسى الإعلامية التى أكدت خلالها أن تجسيد ‏شخصية أحمد المنسى هو شىء كبير وله تقدير خاص، وهو حلم ‏بالنسبة لها وبالفعل تحقق.‏

تلك التصريحات التى تفند ما ادعاه ناصر، فزوجة الشهيد أكدت ‏أن مؤلف مسلسل الاختيار جاء إلى الإسماعيلية وكان يقوم ‏بالسؤال عن كل كبيرة وصغيرة فى حياته الشخصية، كما أن "زوجة ‏المنسى" فى العمل الدرامى تقربت منها وسألتها عن تفاصيل عن ‏حياتها من أجل لعب الشخصية.‏

وأخيرًا زوجة الشهيد المنسى حضرت عددًا من المشاهد أثناء ‏تصوير العمل، وتتابع العمل مع عائلتها بالشرقية والدموع تنهار ‏كثيرًا عندما تشاهد المسلسل وتشعر بالحزن والفخر والعزة والشجن ‏فى نفس الوقت.