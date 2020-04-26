شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى يزلزل عرش الإخوان حيا وميتا.. قنوات الجماعة "تولول" بعد عرض "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل من إعلاميي الإخوان على عرض مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى يحكى بطولات الشهيد أحمد المنسى ضد الجماعات المسلحة التى تدين بالولاء للجماعة الإرهابية، ربط الإعلامى الإخوانى محمد ناصر الهارب فى تركيا، بين تقوية جهاز المناعة للمصريين لمقاومة فيروس كورونا، وتجنب مشاهدة المسلسلات خاصة مسلسل "الاختيار"، مدعيًا أن تجاهل مشاهدة تلك الأعمال الدرامية يقوى جهاز المناعة، فى نظرية هى الأولى من نوعها تكشف عن جهل أهل الجماعة وأتباعهم.
وحاول ناصر إفساد تلك النشوة التى يعيشها المشاهد المصرى، بمتابعة حلقات مسلسل "الاختيار" حلقة بحلقة لتصبح حديث الشارع والسوشيال ميديا، عن طريق التشكيك فى موافقة أهل الشهيد المنسى على إنتاج عمل يتناول سيرته وبطولاته، بعد أن وجد "ناصر" نفسه وأتباعه فى مأزق، فهو يعلم حق العلم ماذا يمكن أن تحدثه القوى الناعمة فى نفوس متلقيها، فعمل درامى مكوّن من 30 حلقة يعرض خلال شهر واحد يمكن أن تهدم أفكار سامة حاول دسها للبسطاء خلال سنوات عمله الطويلة فى المنابر الإخوانية.
يبدو أن ناصر لم يشاهد أو تجاهل مشاهدة تصريحات زوجة الشهيد أحمد المنسى الإعلامية التى أكدت خلالها أن تجسيد شخصية أحمد المنسى هو شىء كبير وله تقدير خاص، وهو حلم بالنسبة لها وبالفعل تحقق.
تلك التصريحات التى تفند ما ادعاه ناصر، فزوجة الشهيد أكدت أن مؤلف مسلسل الاختيار جاء إلى الإسماعيلية وكان يقوم بالسؤال عن كل كبيرة وصغيرة فى حياته الشخصية، كما أن "زوجة المنسى" فى العمل الدرامى تقربت منها وسألتها عن تفاصيل عن حياتها من أجل لعب الشخصية.
وأخيرًا زوجة الشهيد المنسى حضرت عددًا من المشاهد أثناء تصوير العمل، وتتابع العمل مع عائلتها بالشرقية والدموع تنهار كثيرًا عندما تشاهد المسلسل وتشعر بالحزن والفخر والعزة والشجن فى نفس الوقت.
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