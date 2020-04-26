شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تلعب دورها بلقاء كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في ثاني حلقات "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف أحداث الحلقة الثانية من مسلسل " ونحب تاني ليه"، الظهور الأول لكريم فهمي، أثناء حضوره حفل عيد ميلاد إحدى صديقاته، وتلعب الصدفة دورها حين تحضر ياسمين عبد العزيز نفس الحفل مع صديقتها يسرا التي تجسده تارا عماد.

أثناء الاحتفال يرن هاتف ياسمين لتجد والدتها تتصل بها، فتهم بالخروج للرد عليها في الشرفة، ويتصادف أن يرن هاتف كريم فهمي في نفس اللحظة وتكون والدته أيضًا، ما يضطره أن يخرج للشرفة بعيدًا عن صخب الحفل، وتحدث هنا مفارقة لطيفة، حيث يأتي حديث كليهما في الهاتف مع والدتهما متشابهًا جدًا ويتبادلان نفس الكلام تقريبًا، ما يلفت انتباههما ويظن كلاهما أن الأخر يتهكم عليه.

Advertisements

تعترض ياسمين علي ذلك قائلة "وبعدين بقي" ليسرع كريم مبررًا لها ما حدث ويقول "أنا بكلم أمي"، لتدرك ياسمين أنها صدفة، وبعد انتهاء المكالمة يتجرأ كريم فهمي بتقديم نفسه لها قائلاً: مراد السيوفي، وتعرف ياسمين أيضا نفسها وتقول غالية عبد الرحمن، ثم تهم بالانصراف ولكن ينادي عليها كريم ويسألها هل يستطيع أن يراها مرة أخرى، ليأتي ردها لا أعرف، فيؤكد لها كريم أنهما سيتقابلان مرة أخرى.

يعرض مسلسل ونحب تاني ليه علي قناة CBC، وقناة CBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.