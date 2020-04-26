شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "ونحب تانى ليه".. ياسمين عبد العزيز تتوعد شريف منير بعد طلاقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثانية فى مسلسل "ونحب تانى ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، والمذاع على قناة CBC، CBC دراما، بمشهد انهيار ياسمين عبد العزيز بعد قيام زوجها شريف منير بإلقاء يمين الطلاق عليها، وقد بدأ شريف فى تبرير ذلك الفعل بأنه شخص غير مسئول، ويفكر فى قرار الطلاق منذ مرور عام على زواجهما، وأنه كثيرا ما أهملها هى وابنته، وأنه أصبح يكره مجيئه إلى البيت، وفى نهاية المشهد تلملم ياسمين عبد العزيز نفسها فى محاولة منها بالتظاهر بالقوة، وتقول له إنها ستصبح أهم وأنجح امرأة بعد خروجها من بيته.

وبعد مرور عام من طلاقهما يبدأ المشهد الثانى الذى يوضح محاولة ياسمين فى اجتيازها لتلك الأزمة، وذلك بخروجها مع ابنتها كثيرا، وكذلك قيامها بطلبات والدتها التى تجسدها الفنانة سوسن بدر، وجدتها التى تجسدها الفنانة ليلى عز العرب، ويوضح المشهد كذلك أنهم أصبحوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا.

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وعلى الجانب الآخر نشاهد طليق ياسمين عبد العزيز، الفنان شريف منير مع مساعدته التى تجسدها الفنانة سمر مرسى، وهو يحاول أن يسألها عن أحوال ياسمين وكيف تعيش باعتبارها صديقتها، ولكن لا يجد إجابة، ونكتشف من المشهد أنه ما زال يخرج مع صديقاته وتحاول سمر مرسى أن تلفت نظره لها وتعبر عن حبها له ولكن بلا جدوى، لتكتشف أنه لا يراها أنثى بل مثلها مثل صديق له .

وفى مشهد آخر تقوم ياسمين عبد العزيز بصدم أحد سيارات المارة أثناء حديثها فى الهاتف مع والدتها، وتكتشف أن تلك السيارة لأحد جيرانها وهى يسرا الوهدانى، والتى تجسده الفنانة تارة عماد، ومن هنا تنشب الصداقة بينهما، وتبدأ تلك العلاقة فى التوطيد حتى تتعرف ياسمين على صديقات تارة، وفى نهاية الحلقة تذهب ياسمين مع صديقتها لحضور عيد ميلاد، لتقابل هناك مراد السيوفى والذى يجسده الفنان كريم فهمى فى أول ظهور له، ويتعرفان على بعضهما البعض من خلال موقف طريف .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.