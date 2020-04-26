شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار قائمة الأكثر بحثا على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أمير كرارة بتصدر مسلسل الاختيار قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل، حيث حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع تويتر: "الحمد الله الأكثر بحثا على جوجل".



أمير كرارة

يشار إلى أن الأحداث تسارعت فى الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث كلف قائد قوات الصاعقة - ماجد المصرى - أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان، والتى اختتمت بها الحلقة الأولى.

على جانب آخر، وحيث يستعد منسى للرد على الإرهابيين فى عملية القبض على الإرهابيين، يظهر المخرج بيتر ميمى استعدادات الإرهابى "عشماوى" - أحمد العوضى وهو يبدأ أولى خطواته فى السفر إلى تركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.

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واختتمت الحلقة بالاستعدادات لسلاح الصاعقة بقيادة "منسى"، وسلاح المظلات بقيادة "إياد نصار" لركوب الطائرة الحربية والتوجه لمطار العريش لتنفيذ العملية، ويعاونهم الضابط آسر ياسين فى سلاح الجو.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.