شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من النهاية.. سهر الصايغ تكشف سر تصنيع روبوت شبيه ليوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" بوحود المهندس "زين" يوسف الشريف مع زملائه في فترة البريك يتناقشون حول أحوال العمل وأفكاره التى يحاول تنفيذها، وظهر فى الحلقة الفنان محمد جمعة كزميل ليوسف الشريف فى الحلقة وينصحه بعدة نصائح فى العمل.

عمرو عبد الجليل يستيقظ من الغيبوبة ويطلب من سهر الصايغ التراجع عن صناعة روبوت شبيه لزين "يوسف الشريف"، ولكنها تكشف لعزيز "عمرو عبد الجليل" عن أسباب رغبتها في عمل روبوت شبيه لزين، فهى تحبه وتريد الزواج منه لكن ناهد السباعي أخذته منها، وتبرر "صباح" ما تفعله بدافع الحب، فهى تعيش مأساة بعد وفاة أمها وقتل والدها وأن غيرتها تدفعها للاحتفاظ بالصورة وتركها الأصل، كما تهدد عزيز بالقتل وتطلب منه مساعدتها ولكن أثناء تهديد صباح للريس عزيز يدخل مساعده "سعادة" محمود الليثى لينقذه منها ويأخذ منها الآلة الحادة التي كانت تهدده بها، ولكن عمرو عبد الجليل يطلب منه تركها ويحاول دفعها للتخلى عن فكرتها لكنها تصر وتحاول قتل نفسها فينقذها ويوافق على مساعدتها فى صناعة روبوت شبيه ليوسف الشريف.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.