شكرا لقرائتكم خبر عن صراع على قلب هدى المفتى بين عمرو وهبة وعادل أنور فى مسلسل فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الدكتور عبد العزيز الذي يقوم بدوره الفنان "عادل أنور" يحاول التقرب من نبوية أو نانا والتي تقوم بدورها الفنانة هدي المفتي، فى الحلقة الثانية من مسلسل "فلانتينو"، ولكن خلال الحلقة ظهر طرف جديد للعلاقة وهو الشاب هاني الذي يقوم بدوره "عمرو وهبة" وهو أخو زميلتها نهي الذى يحب نبوية ويحاول بشتى الطرق أن يلفت أنظارها ولكنها لا تفكر فيه.





وعلى الجانب الآخر هناك صراع واضح بين مدارس فلانتينو ومدارس البهاء وتحاول دلال عبد العزيز بمساعدة عادل إمام في الفوز بالتحدى بين المدرستين.





مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.





"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.