شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "الاختيار" ظهور خاص لآسر ياسين وعشماوى ينضم للتكفيريين عن طريق تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وصلة هزار بين الضابط آسر ياسين والمنسى، شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، تعاون الثلاثى منسى وإياد نصار قائد قوات المظلات والضابط آسر ياسين، تكليفهم بتصفية مجموعة من الإرهابيين مختبئين فى مزرعة غرب شمال سيناء، وأثناء تكلفة القيادة العامة لقوات الصاعقة المنسى وإياد نصار بتصفية الإرهابيين وعودة حق شهداء عملية رفح، قال المنسى لآسر ياسين زميله فى سلاح الجو "والله من ساعة ما عرفت إنك طالع العملية دى معانا قلقت أوى" ليرد ياسين: مقدرش أبعد عنك يا منسى".

وعلى جانب آخر، وحيث يستعد المنسى للرد على الإرهابيين فى عملية القبض على الإرهابيين، يظهر المخرج بيتر ميمى استعدادات الإرهابى عشماوى" - أحمد العوضى وهو يبدأ أولى خطواته فى السفر إلى تركيا والانضمام إلى التكفيريين والدخول لمذهبهم وعقيدتهم، ليوضح مخرج العمل النقيض بين البطل والخائن.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.