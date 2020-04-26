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شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 2.. ظهور قوى لخالد النبوى.. والعثور على نسرين أمين مطعونة والان مع تفاصيل الخبر
تغضب نسرين أمين من إخبار ريهام حجاج لخالد النبوى بأزمتها مع نبيل عيسى، ليذهب الأخير إليها ويعتدى عليها للمرة الثانية ظنا منه أنها من أخبرت أخيه، وتذهب نسرين أمين برفقة ريهام حجاج وكريم قاسم للاطمئنان على الجنين وعمل سونار بعد اعتدائه عليها.
يأمر خالد النبوى سكرتيرته بجمع معلومات عن نسرين أمين ليتأكد من كلام أخيه الذى يحاول أن يشوه صورتها أمامه للتهرب من االزواج منها.
وفى خط درامى جديد تكشف عنه الأحداث، يذهب نبيل عيسى إلى ريهام حجاج، ويخبرها أنه كان يتوقع انفصالها عن "يحيى" محمود حجازى، ويذكرها بعلاقة حبهما قبل دخول يحيى فى حياتها.
ويطلب "يحيى" محمود حجازى من محمود حميدة (سليم) أن يصلح بيه وبين لريهام حجاج، ليجد الأخير حيلة للصلح بينهما، فى الوقت الذى تقرر فيه ريهام حجاج مغادرة العمل فى الشركة التى يديرها "سليم" ، وتفتتح عملا خاصا بها.
وتختتم أحداث الحلقة بذهاب ريهام حجاج وكريم قاسم إلى "نهى" نسرين أمين، فى الشقة التى تسكن بها، ليجدان (نهى) ملقاة على الأرض والسكين فى رقبتها، فهل تموت "نهى" أم تكتب لها الأحداث عمرا جديدا؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبل.
يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmcالساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
من الحلقة الثانية
النبوى
ظهور قوى لخالد النبوى فى الحلقة الثانية
نهاية الحلقة الثانية
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