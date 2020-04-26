محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يحتفل بها بتصدر مسلسله الاختيار قائمة الأكثر بحثا بموقع جوجل. وكتب كرارة: "الحمد لله الأكثر بحثا على جوجل". وجاء المسلسل في المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثا علي جوجل، بعد رئيس كوريا الشمالية الذي يمر بأزمة صحية وتتوارد أنباء عن وفاته. مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة ومها نصار وأحمد العوضي ودينا فؤاد وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يحتفل بتصدره بحث "جوجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.