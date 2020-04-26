عبد الباسط حمودة: "لم أصبح مداحا مثل والدي عشان غاوي نجومية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: برر عبدالباسط حمودة كونه مطرب شعبيا، وليس مداحا للنبي مثل والده، خلال استضافته في برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس. وقال حمودة: "أبويا كان مداح، لكني خت حب الغنا من شفيق جلال جاري، وأنا كنت غاوي نجومية". وأضافت: "أبويا ضربني لما بقت مطرب، بس في الآخر فرح بيا وبنجاحي". وتابع: "أحب الخير للناس ولم أحارب أي مطرب شعبي صاعد، وكلهم بيحبوني".

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