محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
رفض المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة اتهامه بـ"مسك العصايا من النص" في قضية نقابة المهن الموسيقية، ومطربي المهرجانات.
وقال حمودة، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، إنه يحترم هاني شاكر ويعرف مبررات موقفه.
وأضاف: "في الوقت نفسه حمو بيكا معترف بغلطه، وعاوز يشتغل، وهو معترف إنه مش بيغني لكنه بيعمل مهرجانات".
وتابع: "لو مكان هاني شاكر هتكلم معهم بالعقل، أنهم يعملوا أغاني من غير ألفاظ خارجة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالباسط حمودة: "لا أمسك العصايا من النص في أزمة مطربي المهرجانات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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