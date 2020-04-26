لهذا السبب.. تايلور سويفت تهاجم شركة إنتاج أعمالها السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

هاجمت تايلور سويفت شركة تسجيلات سبق وانتجت لها بعض الأعمال، وذلك بعد أن قامت بإعادة طرح مجموعة من أغانيها تعود لعام 2008، كانت مخصصة لبرنامج إذاعي، ووصفت ما فعلته بأنه تصرف "وقح".

وقالت سويفت لمتابعيها على موقع إنستجرام وعددهم 131 مليون متابع: "أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء".

وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان "لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008"، هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاما.

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ووصفت إصدار شركة بيج ماشين لابل جروب أغانيها القديمة بأنه: "حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا".

وامتنعت شركة بيج ماشين عن التعقيب عما قالته سويفت.

وسجلت سويفت أول ستة ألبومات لها مع شركة بيج ماشين قبل أن تتركها وتنضم لشركة يونيفرسال ميوزيك جروب. وتملك بيج ماشين التسجيلات الأصلية لأغانيها القديمة وبموجب قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.

وتفجر الخلاف بين سويفت وبيج ماشين وكبار مديريها التنفيذيين بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام. وتصاعد الخلاف في نوفمبر الماضي عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة سكوتر براون إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت وطالب بالتهدئة.