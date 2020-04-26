فيديو|سامح حسين يوهم ابنته بممارسة السحر على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "تيك توك"، فيديو مع بناته وهو يحاول اقناع ابنته بقدراته في السحر. ويظهر سامح حسين في الفيديو وهو جالس أمام ابنته، ويقنعها بقدرته على أكل المعلقة، ثم يُسقط سامح حسين المعلقة، فتكتشف ابنته الثانية سقوط المعلقة. يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية المتفائل التي حققت نجاحا كبيرا.

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