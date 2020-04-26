محمد شاهين: "مش هسامح أي حد ظلمني ووقف في طريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المطرب محمد شاهين عن استيائه الشديد من بعض شركات الإنتاج، مشيرًا أنه يعاني منذ 5 سنوات من عدم تسويقه في مجال الغناء.

ونشر شاهين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "ساعات كتير قوي بقعد افكر في كلامكم وتعليقاتكم علي السوشيال ميديا كلها ليا وعلي فكرة الكلام بيأثر فيا قوي لما الاقي الناس بتقولي أنت فين مختفي ليه أنت محتاج تسويق صح أنت محتاج شركة إنتاج كبيرة تعرف تحطك في مكانك الحقيقي، أنا اَسف ان البوست طويل شوية".

أضاف شاهين: "بس ياجماعة أنا من 5 سنين وأنا في معاناه حقيقية بس تعرفوا كل لحظة اتعلمت فيها حاجات كتير أنا كنت لا املك أي خبرة في الحياة العملية بنسبة لشركات الإنتاج ولا الشغل ولا السوق بس اللي فعلا اكتسبته الناس اللي بتحبني من قلبها بدون اي مصلحة وبدون اي حوار، قدري كان في شركتين انتاج مش هقول اكتر من الحمد لله".

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تابع: "اتعلمت حاجات كتير في ال 5 سنين كتير قوي بس أهم حاجة اتعلمتها إن مفيش حد بيبقي علي حد مهما كان حتي لو أقرب الناس ليك كل واحد في الدنيا بيقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي لاكن محدش بيطبطب علي جرح حد انا علي فكرة مازلت بتعلم ومش عيب ولا غلط متخافوش عليا ومش عايز اي حد بيحبني يزعل انا كويس".

وأكمل محمد شاهين: "والحمد لله وعارف قيمة نفسي من ساعة ماربنا خلقني علي وش الدنيا محدش وقف جمبي اللا ربنا وانتو وحبكم ليا في البرنامج علشان كدة، انا اخدت قرار ان اللي جاي بأمر الله هيكون كله بالورقة والقلم".

واختتم شاهين: "ولازم أركز كويس ربنا كبير ومش بيسيب حد وأنا مش هسامح أي حد ظلمني في ال 5 سنين نهائي مش هسامح حد وقف في طريقي، اللي طالبه منكم بس تدعولي في كل صلاة، وأنا عارف إن ربنا شايل حاجات كتير حلوة ليا، زي ماعرفني عليكم واتعرفتوا عليا قادر على إنه يديني ويكرمني كل واحد هياخد اللي كاتبه ليه ربنا بس في معاده".

طرح المطرب محمد شاهين، أمس، دعاء "مركب حياة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.