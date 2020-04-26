محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة هبة مجدي الذكرى الرابعة على وفاة والدها، الموافق اليوم 25 أبريل الجاري. ونشرت هبة صورًا لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الذكرى السنوية الرابعة لبابا حبيبي وروحي، في الجنة يارب". وتشارك هبة مجدي في مسلسل "فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، آيتن عامر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة مجدي تحيي الذكرى الرابعة على وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.