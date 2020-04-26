ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة البريطانية ​سكارليت بيرن​ زوجة ​كوبر هيفنر​ ابن مؤسس ​مجلة بلاي بوي​ ​هيو هيفنر​ وإحدى بطلات سلسلة أفلام ​هاري بوتر​ والتي جسدت دور بانسي باركينسون متابعيها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها حين كانت لا تزال في سن العاشرة.

وأذهلت سكارليت محبيها وزملاءها بسبب عدم تغير ملامحها منذ طفولتها وإلى اليوم، وعلقت الممثلة والعارضة البريطانية ​أفشان أزاد​ قائلة :"سكارليت؟ لم لم تتغيري؟ يا طفلتي الصغيرة؟

أما الراقص المحترف ​ساشا فاربر​ من برنامج رقص النجوم فكتب :"تبدين طبق الأصل عن هذه الصورة".

في حين علقت الممثلة ​إيفانا لينش​ على الصورة وكتبت :"توقفي! مرفقة بإيموجي لوجه بعيني قلبين".

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كانت هذه تفاصيل خبر هذه الطفلة أصبحت نجمة هاري بوتر ..وهل تغيرت ملامحها؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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