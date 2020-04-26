مايا دياب بإطلالة أنثوية ساحرة بالأبيض والأسود-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بملابس سوداء اللون أنيقة وذلك من خلال صورة جديدة نشرتها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالأبيض والأسود.

واعتمدت مايا في إطلالتها على شورت أسود قصير وهي المشهورة بطولها الفارع وقميص أسود من الشيفون جاء شفافاً من ناحية الكمين، وقد انتعلت حذاء من القماش عالي الساق والكعبين وصل إلى فوق ركبتيها ، فيما أسدلت شعرها الطويل إلى الأمام وظهرت ممسكة بيدها اليمنى قبعة سوداء مستديرة أسندت طرفها على الأرض.

ووضعت مايا ساقها اليسرى فوق اليمنى بطريقة فألقت بقدمها اليسرى على ركبتها اليمنى.

مايا علقت على الصورة التي نالت ما يفوق الـ40 ألف علامة إعجاب فكتبت :"يجب علينا أن نعيش، مهما كان عدد السموات التي تساقطت".

إشارة إلى أن مايا تشارك محبيها بصور بشكل دائم كما أنها نشطة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في ظل الحجر المنزلي ناهيك عن البرنامج الذي تقدمه مباشرة عبر صفحتها للترفيه عن جمهورها.

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