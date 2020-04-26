كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مجدي يكسر قلب آيتن عامر ليلة فرحها في "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعرض حالياً مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون، بدأت الحلقة الثانية بمشهد أحمد مجدي "زياد" وهو ذاهب للمستشفى لكي يرى ياسمين صبري ويطمئن عليها، واجهه والدها وأمره بالخروج من المستشفى، بعد أن ترك فرحه، بعد ذلك انهارت أيتن عامر "ريهام" في الفرح، ووقف بجانبها أهلها، وقال لها بأنه سوف يقنع المعازيم بأن عريسها ترك الفرح لأمور هامة.

ظهر أشرف زكي والد "ريهام" على خشبة المسرح وقال في الميكروفون ترك زياد الفرح بسبب وفاة أقاربه في تلك اللحظة، تشابك والد ريهام مع والد زياد "محمود البزاوي" ، إنهارت أيتن عامر وصارت تكسر كل شئ في المنزل، أما ياسمين صبري ففاقت ولم تتذكر شئ، قالت الدكتورة لأهلها بأنها لديها فقدان بالذاكرة ويجب عدم تذكرة أي خبر سئ في حياتها.

يشار إلى أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.