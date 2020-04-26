كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة 3 كاملة على قناة النهار دراما (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يقدم موقع "الخليج 365 الفني"خدمة مشاهدة مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD. يقدم موقع "الخليج 365 الفني"خدمة مشاهدة مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD. "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.



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