أمير طعيمة: هذه أعمالي في سباق رمضان 2020.. وانتظروا المزيد قريبا

يذكرأن أمير طعيمة بصمته على عدد لابأس به من المسلسلات المشاركة في السابق الرمضاني٢٠٢٠ والبرامج التلفزيونية، حيث عكست صدى واسعًا بين الجمهور وسبقهم العاملين في مجال الدراما,

مسلسل لما كنا صغيرين

وشارك طعيمة في كتابة كلمات تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي تجسد دور البطولة الفنانة ريهام حجاج، وأغنية تعيد ذاكرتنا لأيام الطفوله، إذ تحمل إستفسارات لماذا يتغير الإنسان إلى الأسوأ مع مرور الزمن.. وألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

مسلسل جمع سالم

ووضع بصمته على مسلسل مسلسل جمع سالم، حيث شارك في كتابة كلمات التتر والذي تمت غناءها من الفنانة أنغام، والحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع امير هداية، وهندسة صوت خالد سند.

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مسلسل حب عمري

وكتب كلمات أغنية "عمري"، لتتر مسلسل "حب عمري"، حيث يشارك بدور البطولة الفنان والمطرب هيثم شاكر، ألحان رامي جمال.

إعلان أحد البنوك المصرية "أنت استثنائي"

وأضاف طعيمة لمسته الخاصه بشكل مبهج على كلمات أغنية "أنت استثنائي"، حيث شارك في غناءها الفنان بهاء سلطان و الفنان محمود العسيلي ، حيث شارك والذي طُرح صباح اليوم على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"وشهد رمضان 2020 عودة غنائية قوية للفنان بهاء سلطان.

برنامج سهرانين معاكم بالبيت

ويعتبر برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" العمل الأخير الذي نوه عنه أمير طعيمة والمقرر إظهار العديد من أعمله الأخرى بعد إنقضاء الأسبوع الأول من رمضان، حيث شارك في كلمات الأغنية المقدمة، ومن ناحية أخرى جمعت الأغنية سيرين عبد النور وأحمد فهمي، حيث ظهر في الكليب المصور مجموعة من مشاهير العالم العربي، مثل باسل خياط، مهيرة عبد العزيز، أنابيلا هلال، بالاضافة إلى أطفال "ذا فويس كيدز"، الأغنية ألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع وسام عبد المنعم.